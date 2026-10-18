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Il Napoli affonda in Laguna, Il Mattino: "Com'è triste Venezia"

Il Napoli affonda in Laguna, Il Mattino: "Com'è triste Venezia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Com'è triste Venezia". E' questo il titolo d'apertura in prima pagina su Il Mattino, aall'indomani della debacle del Napoli al Penzo contro gli arancioneroverdi. Ben 84 anni dopo l'ultima volta gli azzurri affondano in Laguna: De Bruyne sbaglia un rigore, Alisson Santos entra e si fa male di nuovo.