Ufficiale Napoli-Cagliari, 53 comuni avranno i maxischermi: i dettagli

vedi letture

Per Napoli-Cagliari, in programma il prossimo venerdì, 23 maggio, alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi - e di concerto con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - ha finanziato l’installazione di maxischermi nei 53 comuni del territorio metropolitano che hanno manifestato l’interesse a prevedere momenti di partecipazione con una visione collettiva nelle piazze, per consentire ai cittadini delle varie aree di vivere insieme e in sicurezza questo importante momento sportivo.

"La passione per il Napoli è fortissima non solo in città, ma anche in tutta l’area metropolitana. Abbiamo voluto, quindi, sostenere l’installazione di maxischermi in tanti Comuni della Città Metropolitana perché tutti i cittadini possano vivere questo momento nella gioia dello stare insieme e in sicurezza, sul proprio territorio, con la propria comunità", ha spiegato il sindaco Manfredi