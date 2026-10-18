Prima pagina Napoli ko a Venezia, La Gazzetta dello Sport: "Crisi! De Bruyne flop e Allegri sotto tiro"

"Crisi Napoli!". E' questo il titolo scelto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport all'indomani della sconfitta del Napoli sul campo del Venezia. De Bruyne fa flop - si legge - e Allegri è sotto tiro. In primo piano spazio all'Inter, vittoriosa ancora in rimonta: "Qui comanda l'Inter".