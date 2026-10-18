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Napoli ko a Venezia, Tuttosport: "Ahi De Bruyne, Allegri nei guai"

Napoli ko a Venezia, Tuttosport: "Ahi De Bruyne, Allegri nei guai"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli ottiene la quinta sconfitta stagionale cadendo anche a Venezia, ultimo in classifica con zero punti prima di questo turno di campionato. Anche Tuttosport dedica spazio alla debacle della formazione di Allegri: "Ahi, De Bruyne. Allegri nei guai. E Nicola rifà godere Venezia".