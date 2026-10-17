Venezia-Napoli, Lang svogliato a bordo campo: Anguissa lo richiama durante il riscaldamento

Napoli, Lang appare poco coinvolto durante il riscaldamento a Venezia: Anguissa si avvicina e lo richiama. Le immagini fanno discutere.

La pesante sconfitta del Napoli sul campo del Venezia continua a far discutere, non soltanto per il risultato ma anche per alcuni episodi avvenuti a bordo campo. Durante la partita dello stadio Penzo, infatti, Noa Lang è stato protagonista di un momento che non è passato inosservato ai tifosi azzurri. Alcuni video girati dagli spalti mostrano l'esterno olandese fermo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, appoggiato e apparentemente poco coinvolto nel riscaldamento. L'episodio sarebbe avvenuto dopo la decisione di Massimiliano Allegri di mandare in campo Alisson Santos al suo posto.

Napoli, Anguissa richiama Lang durante il riscaldamento: cosa è successo a Venezia

Nelle immagini riprese dai tifosi si vede Frank Anguissa avvicinarsi a Noa Lang e rivolgergli alcune parole, apparentemente per invitarlo a riprendere il riscaldamento. Dopo il breve confronto con il centrocampista camerunense, l'ex PSV ha iniziato a correre lentamente lungo la linea laterale. Il contenuto esatto del dialogo tra i due calciatori non è noto, ma l'episodio ha alimentato le discussioni sull'atteggiamento dell'olandese e sulla gestione delle alternative da parte di Allegri. Un'altra situazione delicata in una giornata già particolarmente complicata per il Napoli, uscito sconfitto contro l'ultima in classifica e chiamato a reagire immediatamente in vista dei prossimi impegni.