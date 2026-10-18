Prima pagina
Napoli sconfitto a Venezia, Il Roma: "Colpiti e affondati"
Il Napoli va k.o. a Venezia e resta a dieci punti in classifica, lontanissimo dai vertici del campionato. "Colpiti e affondati", titola in prima pagina l'edizione odierna de Il Roma. Poi, in un corsivo di Salvatore Caiazza si legge: "Chiediamo la testa di Max ma la rosa non è forte come fanno credere".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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