Prima pagina Napoli sconfitto a Venezia, Il Roma: "Colpiti e affondati"

Il Napoli va k.o. a Venezia e resta a dieci punti in classifica, lontanissimo dai vertici del campionato. "Colpiti e affondati", titola in prima pagina l'edizione odierna de Il Roma. Poi, in un corsivo di Salvatore Caiazza si legge: "Chiediamo la testa di Max ma la rosa non è forte come fanno credere".