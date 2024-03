Retegui e non solo: anche Raspadori in pole per un posto agli Europei

"Mateo Retegui ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione che ieri sera gli ha concesso Luciano Spalletti.





Mateo Retegui e Giacomo Raspadori restano in pole per un ruolo da attaccante per i prossimi europei nella nazionale di Luciano Spalletti. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Mateo Retegui ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione che ieri sera gli ha concesso Luciano Spalletti.

L'Europeo dopo ieri sera è più lontano per Scamacca e Immobile, ma anche per Moise Kean. L'attaccante della Juventus ha scocca e motore, può ricoprire più ruoli, ma è soprattutto un centravanti e ha fin qui collezionato pochissimi minuti. Al meglio delle sue possibilità Kean sarebbe utilissimo, ma c'è da tener conto del fatto che in Germania potranno arrivare solo 23 calciatori, quindi due centravanti. E dopo ieri, Raspadori e Retegui sono i grandi favoriti".