Sky - Vigilia in ritiro, azzurri a Pozzuoli: Conte deve sciogliere un dubbio

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato Sky Francesco Modugno: “Il Napoli sarà in ritiro all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, qui trascorrerà la notte prima del grande esame. Qui Antonio Conte nella sua stanza al primo piano trascorrerà la vigilia pensieroso, come sempre, per fare scelte che ritiene quelle giuste e per sciogliere un dubbio. Quello che in questo momento dice più Raspadori di Neres, ma aspettiamo la rifinitura domani e il risveglio della mattina della partita.

Però Lukaku-Raspadori col Napoli schierato in maniera convenzionale col 4-4-2 dovrebbe essere questa la soluzione. Con Neres però che ha talento nelle gambe, ha qualità e ti offre soluzioni, che può cambiare la partita anche in corsa come ha fatto anche a Parma. E’ sicuramente un momento particolare, bello da vivere e da passare qui nella quiete totale”.