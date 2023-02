Terremoto in Turchia, Mertens impegnato in prima persona nella spedizione di aiuti

Il terremoto in Turchia e Siria è l'evento che sta tenendo il mondo in apprensione in queste ore

Il terremoto in Turchia e Siria è l'evento che sta tenendo il mondo in apprensione in queste ore. Moltissime le vittime e tante le persone che in queste ore hanno bisogno di aiuto. Il mondo del calcio sta dando il suo contributo e su Instagram Dries Mertens, calciatore del Galatasaray, ha postato una stories in cui è impegnato in prima persona per l'imballaggio di materiale da inviare alle vittime.