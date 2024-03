ULTIM'ORA - Atalanta, De Ketelaere in dubbio per il Napoli! Problema in nazionale

TuttoNapoli.net

Possibile problema muscolare per Charles De Ketelaere con la nazionale belga. L'attaccante dell'Atalanta, secondo le ultime raccolte, salterà l'amichevole di domani contro l'Irlanda, a cui invece potrebbe partecipare Romelu Lukaku dopo il rientro in gruppo nella mattinata di oggi in seguito al superamento del sovraccarico all'inguine.

De Ketelaere, come comunicato dalla federazione belga pochi istanti fa, non ha preso parte alla trasferta con la squadra per via di un leggero risentimento agli adduttori. Le sue condizioni saranno da rivalutare nei prossimi giorni (i Diavoli Rossi affronteranno poi l'Inghilterra nella serata di martedì), col giocatore che comunque per il momento non ha lasciato il ritiro del Belgio per fare ritorno a Bergamo.