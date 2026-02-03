Podcast L’ex PT Ancora: “Infortuni? Mai vista una cosa del genere in 20 anni di lavoro con Conte”

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di "Napoli nel Mondo" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Troppi infortuni? Quello che è successo quest’anno ha dell’incredibile. Io ho lavorato 20 anni con Conte e una cosa del genere non ci è mai capitata. Mi risulta anche difficile comprendere questa disgrazia accaduta. Sicuramente qualche motivo ci sarà, ma a me sfugge completamente, perchè conosco il valore dello staff medico del Napoli e di Conte. La prima parte degli infortuni è avvenuta dopo 8-9 partite, non c’era neanche un carico di lavoro così estremo da poter pensare ad una disgrazia del genere. Ogni giorni ne esce una nuova. Io avevo una visione totale di ogni singolo calciatore, quindi a volte si riusciva anche a capire se un giocatore potevamo sfruttarlo al 90%, al 100% o al 50%. Logicamente non avendo sott’occhio questi parametri mi riesce difficile capire perchè sua accaduto tutto questo.

La preparazione di Conte? Quanto si sostiene, cioè che i carichi di lavoro sono eccessivi e che porta i calciatori all’estremo non è vero. Fanno il giusto, quello che devono fare. Quando Conte era giocatore, lavoravano il doppio rispetto ai programmi di adesso. Il mister ha sicuramente una metodologia impegnativa, intensa, ma che ha sempre dato i suoi frutti. Le sue squadre hanno sempre retto tutto il campionato alla grande. Parlare di esagerazione nei carichi di lavoro lo trovo fuori luogo. Il mister è una persona molto preparata anche sotto il punto di vista metabolico e sicuramente è di grande aiuto perchè ha una visione su come mettere in forma il calciatore. Quest’anno quello che è capitato è una disgrazia vera e propria ma capire il perchè è una grossa incognita da parte mia. Non credo che la metodologia sia cambiata rispetto a quando c’ero io. Conosco il valore dello staff tecnico del Napoli capeggiato da Coratti che è molto bravo. Ha dei collaboratori molto bravi e il Napoli è in buone mani. Anche lo staff medico è di alto livello. E’ difficile capire quello che è successo. Escludo categoricamente che tutti questi infortuni siano dovuti ad una cattiva organizzazione del lavoro sia sul campo che in palestra.

Scudetto? Non lo so. Oggettivamente oggi come oggi risulta difficile credere in questo traguardo. L’Inter sta andando forte, ma neanche l’anno scorso pensavamo di vincere lo scudetto. La speranza che ho è quella di stare agganciati al vertice per sperare che poi la tendenza possa anche darti una mano. Sarebbe un risultato non straordinario, ma molto di più”.