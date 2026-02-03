Tuttonapoli Infortunio Di Lorenzo, chi al suo posto? La scelta di Conte fino a marzo

Sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo che non dovrà operarsi dopo l'infortunio contro la Fiorentina ma che resterà comunque ai box per diverse settimane. Il rientro è previsto a marzo. Chi giocherà al suo posto nelle prossime partite? Per Conte ci sono al momento due soluzioni. La prima è quella sperimentata proprio sabato con Olivera in campo e Juan Jesus che si era spostato sul centro-destra.

Con Buongiorno centrale, tre difensori mancini per la sfida ai viola. Ma le soluzioni possono essere anche differenti. Intanto il sostituto naturale di Di Lorenzo è Beukema e anche lui avrà spazio da qui alle prossime partite. Poi con il rientro di Rrahmani aumenterà anche il ventaglio di scelte da parte dell'allenatore azzurro per sopperire all'assenza del capitano del Napoli.