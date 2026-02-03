Infortunio De Bruyne, c'è la notizia: la data del ritorno in Italia e in campo
Ci sono novità relative al futuro di Kevin De Bruyne, out dal 25 ottobre, giorno dell'infortunio all'Inter con successivo intervento. Ecco uanto scrive il Cds oggi in edicola: "Il suo rientro a Napoli, dopo l’intervento alla coscia destra per la grave lesione al bicipite femorale rimediata nel corso della partita con l’Inter del 25 ottobre e una prima fase di riabilitazione ad Anversa, in Belgio, è previsto tra una ventina di giorni.
Una volta in sede, così come è accaduto con Lukaku, Kevin completerà la riatletizzazione: l’obiettivo è presentarsi in campo a inizio marzo, ma ovviamente tutto dipenderà dalla reazione all’aumento dei carichi. De Bruyne sarà un’importante arma in più per il finale di stagione del Napoli, con vista sull’America: a quasi 35 anni (il 28 giugno), come per Lukaku, il suo grande obiettivo è disputare il quarto Mondiale di una carriera straordinaria".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
