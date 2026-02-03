Ultim'ora Maradona, l'annuncio di Manfredi: "Lavori approvati! Presto candidatura per Euro 2032"

Annuncio importante da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Riguarda lo stadio Maradona, il suo futuro, i lavori, il restyling e la rincorsa verso Euro 2032. "Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città.

Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali - sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione - ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna".