Minervini: "Un aspetto inquietante sul mercato è legato all'infortunio di Buongiorno"

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Difficile fare valutazioni su quella che saranno le possibilità del Napoli in questo campionato, ci sono squadre che sono state rivoluzionate, prendo ad esempio la Juventus che ha cambiato tanto e bisognerà capire come si inseriranno i nuovi.

Io non credo che la rosa del Napoli sia sopravvalutato, lo dice lo storico di questo gruppo che ha fatto un primo ed un secondo posto negli ultimi anni. È chiaro che la rosa andasse rinforzata, sul mercato sono stati commessi degli errori, soprattutto sulla tempistica. Lo scorso anno si fa male Lukaku, tu vai a prendere Hojlund e investi di fatto cinquanta milioni. Quest'anno si fa male Buongiorno e tu aspetti due mesi per prendere Badiashile, che è uno che non è ancora pronto. Dovevi prendere un titolare che ti desse certezze immediate.