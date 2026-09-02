Quante gare salta McTominay? Le ipotesi sul rientro di Scott

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Il punto sulle condizioni di Scott McTominay e sui tempi necessari prima di rivedere il centrocampista scozzese a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport ricostruisce innanzitutto il calendario delle prossime settimane: “Il Napoli ha comunicato che McTominay sarà disponibile dopo la lunga sosta di fine settembre”. Una tempistica che costringerà lo scozzese a saltare quattro appuntamenti importanti: Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

McTominay, quattro partite da saltare

Il rientro dovrebbe avvenire in una settimana particolarmente intensa per gli azzurri. Come si legge sul Corriere dello Sport, McTominay potrebbe tornare “nella settimana che dall’11 al 18 ottobre vedrà la squadra di Allegri impegnata con il Frosinone al Maradona (11), il Villarreal in Spagna in Champions (13) e il Venezia al Penzo (18)”.

Al di là delle partite e dei tempi di recupero, però, il quotidiano sottolinea come in questo momento l'aspetto sportivo debba necessariamente passare in secondo piano: “Sia chiaro: la priorità è unica, cioè che Scott risolva al volo e ritorni più forma di prima. E al resto ci penseranno l’allenatore e gli staff”.