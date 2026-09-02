Anguissa, gesto da leader: la frase pronunciata ai tifosi dopo il ko col Como

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Frank Anguissa da leader. Al termine dell’allenamento di ieri a Castel Volturno, si è fermato con alcuni tifosi del Napoli presenti all’esterno del centro sportivo, concedendosi per autografi e selfie. Il centrocampista camerunese era finito al centro delle critiche dopo la prestazione e la sconfitta contro il Como al Maradona, ma ha voluto mandare un messaggio di unità all’ambiente azzurro, parlando da leader e provando a ricompattare squadra e tifoseria.

Anguissa ritrova i tifosi: messaggio da leader dopo il ko con il Como

«Quando si vince siamo insieme, quando si perde dobbiamo sempre essere insieme», le parole pronunciate da Anguissa ai sostenitori presenti all’esterno del centro tecnico, come testimonia il video postato su X dalla redazione di Sportitalia. Con Anguissa si sono fermati con i sostenitori azzurri anche Spinazzola e Beukema.