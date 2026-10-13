Podcast Scotto: "Credo che Allegri abbia capito una cosa su De Bruyne"

vedi letture

Vigilia di Champions per il Napoli. Stasera sfida contro il Villarreal. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Beh, è ovvio che se De Bruyne sta bene è un giocatore che fa nettamente la differenza in Serie A, con qualsiasi squadra, dall'Inter all'ultima in classifica. Sarebbe un titolare fisso, in grado di fare la differenza. Lui stesso rimarca la sua migliore condizione fisica, dice anche che non è più quello di dieci anni fa, e qui secondo me si apre la riflessione sulla gestione del calciatore. Allegri mi sembra molto sincero anche lui: ha detto che lo mette un po' più dietro perché così gli si può allungare la carriera, ed è qualcosa che può avere senso.

De Bruyne, dall'altra parte, secondo me, se si sente bene vuole giocare un po' più avanti. Però ha corso tantissimo sabato con il Frosinone, quindi, fin quando le forze glielo consentono, può fare bene anche il numero 8, il numero 10, partendo un po' più da dietro. Dovremo vedere quando magari le energie cominceranno un po' a mancare, se De Bruyne accetterà questo ruolo un pochino più arretrato o se, ad esempio, concorderà con l'allenatore di riposare un po'. Stasera penso che lo vedremo in campo, mi aspetto un po' di riposo sabato a Venezia per lui.

Mi piace questo confronto tra l'allenatore e il grande campione, che può permettersi di dire tutto. De Bruyne può dire quello che vuole, può giudicare anche il lavoro dell'allenatore e il gioco che fa. È uno di quei pochi, a partire dal grande Diego fino a Cristiano Ronaldo, che possono dire quello che vogliono, perché hanno un rapporto col pallone che è superiore a quello degli altri calciatori.

Credo che Allegri abbia capito che De Bruyne può essere il faro del Napoli, come lo è stato Modrić per il Milan. Solo che Modrić segna poco, mentre il Napoli ha bisogno di qualche gol in più. Allegri ha capito che nel suo Napoli c'è bisogno di reti e quindi si cura questa creatura speciale nel migliore dei modi. Sono convinto che saprà gestire De Bruyne anche dal punto di vista umano."