Flop Champions, Il Mattino: hanno mollato tutti eccetto uno! Napoli imploso

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Il Mattino analizza il ko del Napoli contro il Villarreal, salvando la prova di capitan Di Lorenzo nella serata negativa degli azzurri.

L'edizione odierna de Il Mattino analizza la sconfitta del Napoli contro il Villarreal, soffermandosi sulla prestazione di Giovanni Di Lorenzo: "Il cartesiano Di Lorenzo finisce vittima del caos calcistico. Gioca a sinistra e a destra, prova cross e corre salvando la sua partita, ma non quella del Napoli. Il suo carattere si vede, quello della squadra di Allegri no". Il quotidiano evidenzia poi il crollo della squadra nella ripresa: "Nel secondo tempo mollano tutti, non Di Lorenzo, ma serve a poco".

Il Mattino: "Il Napoli nel primo tempo aveva dominato, poi è imploso"

L'analisi prosegue sulle difficoltà degli azzurri: "Ci sarà molto da discutere sul secondo tempo del Napoli che cala fisicamente, perde il controllo del gioco e lascia al Villareal di Perez il campo e i gol. Di Lorenzo gioca la sua partita da capitano ma non serve perché il Napoli è proiettato verso una prestazione deludente, eppure nel primo tempo aveva dominato e avuto occasioni, poi è imploso". Il capitano viene descritto come l'ultimo a mollare: "Le esitazioni, e poi la perdita d'essenza hanno portato a un abbassamento della squadra che non ha avuto più ritmo, e dove Di Lorenzo sembrava un defibrillatore". E ancora: "Persi incanto e sapienza rimane solo la volontà di Di Lorenzo che rimane a lottare, da una fascia all'altra e poi nel mezzo, cercando di proporsi come coscienza della squadra, opposizione alla caduta".