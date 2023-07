Tuttosport - Occhio Napoli: anche il Tottenham su Itakura

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, il Tottenham sarebbe interessato a Ko Itakura

Ancora l'ombra della Premier League su un obiettivo del Napoli. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, il Tottenham sarebbe interessato a Ko Itakura, che in queste ore pare essere diventato il primo obiettivo del club azzurro per la sostituzione di Kim Min-Jae.

"Restando in ambito difesa, il Napoli non perde di vista Ko Itakura come sostituto di Kim. Il giapponese ieri non si è presentato al raduno del ‘Gladbach: è valutato 12 milioni, piace anche al Tottenham" si legge sul quotidiano.