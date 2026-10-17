Ufficiale Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernardeschi, Chivu sceglie Pio-Thuram

Bologna-Inter, formazioni ufficiali: Bernardeschi sostituisce Orsolini, Chivu punta su Pio Esposito e Thuram senza Lautaro Martinez.

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Inter, sfida in programma alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano il riscatto dopo la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge, mentre i rossoblù di Raffaele Palladino puntano a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Lecce. L'Inter deve rinunciare a Lautaro Martinez e si affida alla coppia offensiva composta da Pio Esposito e Marcus Thuram. Confermato Josep Martinez tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni a formare il terzetto difensivo. Nel Bologna, invece, l'assenza per infortunio di Orsolini apre le porte a Federico Bernardeschi, schierato dal primo minuto alle spalle di Piccoli insieme a Cambiaghi. Spazio anche a Darmian nella difesa rossoblù, mentre in porta viene confermato Skorupski.

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare, Chivu sceglie Pio Esposito e Thuram

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Pessina, Happoene, De Silvestri, Alhassane, Helland, Vitik, Heggem, El Azzouzi, Moro, Amondarain, Libra, Odgaard, Dovbyk, Enem, Mbangula. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Carlos Augusto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Spence, Diouf, Stankovic, Bonny, Mosconi. Allenatore: Chivu.