Ufficiale Cagliari-Parma, le formazioni: Felici titolare, Bernabé a sorpresa dal 1'

Scontro diretto per la salvezza all’Unipol Domus. Alle 15 scenderanno in campo Cagliari e Parma, distanziate in classifica di appena un punto. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro.

Davide Nicola rimanda l’immediato esordio di Coman: sulla trequarti dei rossoblù c’è Felici con Zortea e Viola alle spalle di Felici in veste di centravanti. Fabio Pecchia sceglie Bernabé, a sorpresa già pronto, a centrocampo al fianco di Keita. Camara vince il ballottaggio con Almqvist per il terzetto di trequartisti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Camara; Djuric. All. Pecchia.