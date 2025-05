Sky - Bologna, Italiano verso la permanenza: ha dato priorità rispetto al Milan

Dopo l’incontro di mercoledì 21 maggio con la dirigenza del Bologna, l’allenatore Vincenzo Italiano sembra orientato a proseguire la sua avventura in rossoblù. Nonostante l’interesse concreto del Milan, il tecnico ex Fiorentina ha manifestato la volontà di dare priorità assoluta al club emiliano, per riconoscenza e per continuità del progetto.

L'incontro odierno è stato un primo passo nella trattativa per il rinnovo, che proseguirà nei prossimi giorni. Solo in caso di mancato accordo su aspetti tecnici o economici, Italiano potrebbe prendere in considerazione un’eventuale partenza. Per ora, però, la sua intenzione è continuare a guidare il Bologna. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.