Inter, Inzaghi non perde le speranze: Lautaro e Frattesi verso il recupero

Nonostante le residue speranze di scudetto, l'Inter vuole affrontare l'ultima di campionato contro il Como in modo serio e determinato, anche per preparare al meglio la finale di Champions del 31 maggio. Lautaro continua a lavorare a parte, ma sul campo.

Dovrebbe rientrare in gruppo alla vigilia del match contro il Como, proprio come Frattesi, poi sarà Inzaghi a decidere come impiegarli. L'argentino dovrebbe testare la condizione e giocare per mantenere il ritmo gara.Le speranze di un'altra frenata del Napoli non sono molte, ma l’Inter deve crederci fino al fischio finale. Lo riporta la redazione di Sky Sport.