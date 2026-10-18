Ultim'ora Crollo Juve! La Lazio ne rifila 3 a Spalletti e vola in classifica

Nel big match della domenica sera, la Lazio ha battuto la Juventus per 0-3 con la rete del centrale Provstgaard e di Isaksen

Vince ancora la Lazio di Gattuso che non si ferma più: battuta anche la Juventus 0-3 grazie alla rete di Provstgaard al 37' del primo tempo, di Isaksen al 66' e di Dele-Bashiru al 88'. La squadra allenata da Luciano Spalletti non è riuscita a battere la porta difesa da Mandas, con la difesa della Lazio che ha tenuto bene. Con questa vittoria la Lazio non si allontana dall'Inter e la raggiunge a 19 punti, a +9 dal Napoli. Juventus ferma ancora ad 11 punti, a +1 sul Napoli.