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Crollo Juve! La Lazio ne rifila 3 a Spalletti e vola in classifica
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Nel big match della domenica sera, la Lazio ha battuto la Juventus per 0-3 con la rete del centrale Provstgaard e di Isaksen
Vince ancora la Lazio di Gattuso che non si ferma più: battuta anche la Juventus 0-3 grazie alla rete di Provstgaard al 37' del primo tempo, di Isaksen al 66' e di Dele-Bashiru al 88'. La squadra allenata da Luciano Spalletti non è riuscita a battere la porta difesa da Mandas, con la difesa della Lazio che ha tenuto bene. Con questa vittoria la Lazio non si allontana dall'Inter e la raggiunge a 19 punti, a +9 dal Napoli. Juventus ferma ancora ad 11 punti, a +1 sul Napoli.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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