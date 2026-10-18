Dybala recupera per Napoli-Roma? Gasperini fa il punto sul rientro dell’argentino

Paulo Dybala lavora per tornare a disposizione della Roma. Gian Piero Gasperini spera di recuperarlo per la sfida contro il Napoli.

La Roma spera di ritrovare Paulo Dybala in vista della sfida contro il Napoli. Dopo il successo per 2-0 sul Genoa, Gian Piero Gasperini ha aggiornato sulle condizioni dell'argentino, fermato da un affaticamento al polpaccio. Alla vigilia della gara contro i rossoblù, il tecnico giallorosso aveva già ridimensionato la situazione, spiegando: "Non ha nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio". Adesso cresce la fiducia per un recupero in tempi brevi, con l'obiettivo di riavere la Joya a disposizione per il prossimo impegno contro gli azzurri.

Dybala verso Napoli-Roma, Gasperini spera nel recupero

Nel post-partita contro il Genoa, Gasperini ha indicato le possibili tappe per il rientro dell'attaccante, lasciando aperta anche la porta a una convocazione per la sfida europea contro lo Slovan Bratislava: "Dybala, conto e spero di riaverlo per Napoli: sono fiducioso. Oggi o domani possono essere giorni decisivi: sarebbe importante averlo in panchina contro lo Slovan", ha dichiarato l'allenatore. La gara di Champions League potrebbe dunque rappresentare un primo passo verso il ritorno in campo, mentre l'obiettivo principale resta la gara del 24 ottobre contro il Napoli, appuntamento per il quale la Roma spera di poter contare nuovamente sull'argentino.