Ufficiale Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Vanoli e Fabregas

La Fiorentina vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Como punta a ritrovare una vittoria che manca da oltre un mese.

Fiorentina e Como si affrontano oggi al Franchi con un obiettivo comune: lasciarsi alle spalle il momento negativo e tornare a conquistare punti. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo una sconfitta, ma con motivazioni diverse: i viola hanno bisogno di un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i lariani cercano di interrompere un digiuno di vittorie che dura da oltre un mese.

Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: calcio d’inizio alle 15

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida del Franchi. Fischio d’inizio alle ore 15:00: di seguito le scelte dei due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Joao Mario, Valdepenas, Beto, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi

Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Kaiki, Jesus Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolcic, Addai, Kambwala.

Allenatore: Cesc Fabregas.