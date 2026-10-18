Ufficiale Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Kolo Muani titolare. Woltemade dalla panchina

La Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium per la 7^ giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Spalletti e Gattuso

Dopo la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo la Juventus torna in campo per la sfida interna contro la Lazio in programma questa sera, domenica 18 ottobre, alle 20.45.

A Torino arriva una delle squadre più in forma della Serie A, la Lazio. La squadra di Gattuso è infatti tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato, in cui non ha mai perso, vincendo cinque partite e pareggiandone solamente una. Un bilancio positivo che la Lazio vorrà proseguire anche contro la Juventus, che ha invece l'obiettivo di tornare ai tre punti in Serie A dopo il pareggio sul campo del Cagliari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Le scelte ufficiali di Spalletti e Gattuso

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Kalulu; Douglas Luiz, Sarr; Nico Gonzalez, McKennie, Alajbegović; Kolo Muani

LAZIO (4-3-3): Mandas, Floriani M, Provstgaard, Sutalo, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Zaccagni, Noslin, Isaksen

DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO - La partita tra Juventus e Lazio sarà trasmessa domenica 18 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN.