Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Amorim e Sarri
Il Milan cerca il ritorno alla vittoria in Serie A nella sfida casalinga contro l’Atalanta, in programma oggi alle 18 a San Siro. La squadra di Ruben Amorim arriva dal convincente 4-0 sul campo del Salisburgo in Europa League, ma in campionato è reduce dall’1-1 contro il Sassuolo.
Atalanta, Sarri vuole conferme dopo il successo europeo
L’Atalanta di Maurizio Sarri cerca invece continuità dopo un avvio di campionato altalenante, con nove punti raccolti nelle prime sei giornate. Il successo per 3-1 contro il Pafos in Conference League ha restituito fiducia ai bergamaschi, attesi ora da un esame importante a San Siro. Ecco le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda
Allenatore: Ruben Amorim
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Allenatore: Maurizio Sarri
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