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Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Amorim e Sarri

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Amorim e SarriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:15Serie A
di Francesco Carbone
Il Milan ospita l’Atalanta a San Siro alle 18: di seguito le formazioni ufficiali e le scelte di Ruben Amorim e Maurizio Sarri.

Il Milan cerca il ritorno alla vittoria in Serie A nella sfida casalinga contro l’Atalanta, in programma oggi alle 18 a San Siro. La squadra di Ruben Amorim arriva dal convincente 4-0 sul campo del Salisburgo in Europa League, ma in campionato è reduce dall’1-1 contro il Sassuolo. 

Atalanta, Sarri vuole conferme dopo il successo europeo

L’Atalanta di Maurizio Sarri cerca invece continuità dopo un avvio di campionato altalenante, con nove punti raccolti nelle prime sei giornate. Il successo per 3-1 contro il Pafos in Conference League ha restituito fiducia ai bergamaschi, attesi ora da un esame importante a San Siro. Ecco le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda
Allenatore: Ruben Amorim

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Allenatore: Maurizio Sarri