Il Milan del criticato Amorim vince ancora: 3-2 contro l’Atalanta

Vince ancora il Milan di Ruben Amorim che si porta a -4 dal Milan e allunga il Napoli a +5: dopo il 3-0, l'Atalanta prova a recuperare ma Maignan dice no!

Vince ancora il Milan di Ruben Amorim che batte l'Atalanta 3-2 con brividi nel finale: dopo un triplo vantaggio, la Dea prova a recuperare con una clamorosa rimonta ma Maignan si immola nel finale e permette alla sua squadra di tornare a -4 dall'Inter e a +5 sul Napoli.

Ad aprire la gara è il rigore di Goncalo Ramos, raddoppia dopo pochi minuti Rabiot. Nella ripresa ancora il portoghese Ramos sbaglia il rigore ma dopo 1' Gila cala il tris. Sicuri della vittoria i giocatori del Milan si rilassano e l'Atalanta risale il campo con la rete di Gaetano al 66' e il 3-2 di Krstovic. A dieci dal termine Maignan dice no più volte e salva il risultato.