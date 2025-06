Milan, è partito il post-Maignan: valutati anche Caprile e un portiere accostato al Napoli

Il Milan è vicino alla cessione di Mike Maignan al Chelsea, secondo quanto riportato da MilanNews.it. Sebbene ci sia ancora una distanza tra domanda e offerta, le parti sembrano orientate a trovare un compromesso economico che possa soddisfare entrambe. La cessione del portiere francese rappresenterebbe una perdita importante per i rossoneri, ma il club vuole farsi trovare pronto con un sostituto all’altezza.

In cima alla lista dei possibili eredi c’è Mile Svilar, portiere della Roma, che sembra mettere d'accordo dirigenza e staff tecnico del Milan. Tuttavia, Igli Tare starebbe monitorando anche altri profili, tra cui Zion Suzuki, giovane talento del Parma seguito anche dal Napoli, e Elia Caprile, reduce da una buona seconda parte di stagione con il Cagliari, dopo l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto) dal club di De Laurentiis. La dirigenza vuole muoversi in anticipo per non farsi trovare impreparata in caso di partenza di Maignan.