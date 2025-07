Milan, Fofana: "Scudetto senza coppe per il Napoli? Guardiamo a noi stessi"

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana, parlando alla Gazzetta dello Sport, esprime così la voglia dei rossoneri di un riscatto immediato in questa stagione: "Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c’è possibilità di scelta. Vantaggio? Sì e no, perché le coppe le disputano 6-7 squadre di A, mentre le altre avranno lo stesso nostro tempo per preparare le gare di campionato".

La scorsa stagione però il Napoli senza coppe ha conquistato lo scudetto...

"Non dobbiamo guardare il Napoli, ma noi stessi. L’obiettivo è vincere tutte le partite che giocheremo e tornare competitivi".

Quando le altre giocheranno in Champions, lei vedrà le partite, un film o una serie tv?

"Magari una serie tv".