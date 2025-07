Lookman si taglia lo stipendio pur di andare all'Inter: la rivelazione da Bergamo

In casa Atalanta continua a tenere banco la situazione di Ademola Lookman, destinato a salutare la Dea per una nuova avventura che potrebbe essere all'Inter. Come noto, il club nerazzurro ha già presentato una prima offerta ai bergamaschi per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, ma la richiesta è di 50 milioni circa e la formula preferita quella del trasferimento a titolo definitivo: ergo, servirà un rialzo della parte fissa (che secondo le indiscrezioni verrà ritoccata di un paio di milioni) e dell'inserimento di alcuni bonus per arrivare alla fumata bianca.

È quello che si augura il nigeriano, forte di un accordo con l'Inter per un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Cifra che, secondo quanto scrive il Corriere di Bergamo oggi nel suo taglio alto proposto in prima pagina, lo stesso attaccante sarebbe disposto a rivedere verso il basso pur di facilitare il buon esito della trattativa: "Atalanta, i Percassi aspettano l'Inter (e Lookman ci mette lo stipendio)", si legge nel titolo proposto oggi dal quotidiano.