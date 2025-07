Lookman-Inter in stand-by, Tmw: "L'Atletico resta alla finestra"

La situazione di Ademola Lookman è cristallizzata a settimana scorsa. Quando l'Inter si è presentata con un'offerta da prestito con obbligo di riscatto che, fra parte iniziale e finale, arrivava a 40 milioni. Una proposta che era fissa e non migliorabile, almeno per quello che spiegavano i meneghini. Ma è la scelta di apertura che è stata rifiutata dall'Atalanta. La pausa è quindi uno stand by, un gioco a scacchi per tentare di capire qual è la scelta migliore per entrambi.

Possibile un ritocco verso l'alto di 2-3 milioni della parte fissa, più qualche bonus per sforare i 45. Dovrebbe essere questa la seconda proposta in casa Inter, con i bergamaschi che continuano a chiedere 50 milioni. Non è impossibile che arrivando a 45 (più due o tre milioni di bonus) poi non si arrivi a dama, perché Lookman aveva già chiesto un anno fa - con forza - di andare via, finendo fuori dai convocati per le prime due partite di agosto, salvo poi rientrare a settembre fra i titolari. Lo stesso nigeriano, per ora, si sta allenando ed è a disposizione di Ivan Juric. La sensazione è che l'affare si possa movimentare da settimana prossima, con l'Atletico Madrid alla finestra. Ha venduto Lino e ha posto in avanti, potendo inserirsi nelle prossime ore. Lo scrive Tmw.