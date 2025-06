Modric frena sul Milan: "Non ho ancora deciso dove proseguire la carriera"

Luka Modric è pronto a indossare la maglia del Milan nella prossima stagione: questo il racconto arrivato in questi giorni da tutti gli esperti di mercato. Tuttavia il croato ha voluto frenare le voci di questi giorni: "Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale. Concentrazione compromessa dalle voci?

È qualcosa a cui non possiamo sfuggire. Per me personalmente, e credo anche per altri, non compromette la concentrazione. Non credo che la influenzi, è quel periodo dell'anno in cui molti giocatori non sanno dove proseguiranno la loro carriera. Non credo che dovrebbe compromettere la concentrazione di nessuno".