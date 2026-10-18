Solo il Napoli finora non ha vinto a Firenze: il Como espugna il Franchi per 3-1

Il Como di Cesc Fabregas torna al successo dopo tre gare senza vittorie e passa 3-1 al Franchi, grazie alle reti di Liberali, Nico Paz e Douvikas.

Il Como ritrova la vittoria dopo tre partite senza successi e lo fa imponendosi per 3-1 sul campo della Fiorentina, in uno stadio che si conferma particolarmente favorevole ai lariani dal ritorno in Serie A. La squadra di Cesc Fabregas sfrutta gli errori dei viola e si dimostra più cinica nei momenti decisivi, lasciando la formazione toscana alle prese con il quinto ko in sette giornate di campionato. La gara si accende dopo i primi dieci minuti, con occasioni da entrambe le parti: la Fiorentina sfiora il vantaggio con Njie, Fagioli, Pongracic e Pellegrino, mentre il Como risponde con Da Cunha e Douvikas, prima che Liberali sprechi una grande opportunità. Al 32’, però, è proprio il giovane talento lariano, alla prima da titolare, a sbloccare il risultato con una splendida conclusione di sinistro che supera De Gea. Quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Valle crossa dalla fascia e Nico Paz, con un preciso colpo di testa, firma lo 0-2. La Fiorentina reagisce e al 42’ accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo un colpo di testa di Viti salvato sulla linea, Pongracic è il più rapido sulla ribattuta e realizza il suo primo gol in Serie A, riportando i viola in partita prima dell’intervallo.

Douvikas chiude i conti: Fiorentina punita dai propri errori

In avvio di ripresa la Fiorentina prova a rimettere in equilibrio la gara. Fagioli pesca Njie con un lancio dalle retrovie, ma l’esterno, nel tentativo di superare Butez con un pallonetto, non trova lo specchio della porta. Al 53’ è Ndour ad avere una buona occasione al termine di un’azione insistita dei viola, ma il suo sinistro è troppo debole per impensierire il portiere avversario. Proprio nel momento migliore della squadra di casa, il Como colpisce ancora: una palla persa da Gonçalves sulla propria trequarti innesca il contropiede degli ospiti. Nico Paz inventa un passaggio che libera Douvikas, bravo a entrare in area e a calciare verso la porta, con De Gea che commette un grave errore e si lascia sfuggire il pallone sotto il corpo. Il 3-1 spegne le speranze della Fiorentina, che nel finale si rende pericolosa soltanto con un colpo di testa di Njie su suggerimento di Valdepenas, senza riuscire a inquadrare la porta. Il Como porta così a casa tre punti preziosi, mentre per i viola la crisi di risultati si aggrava. E al Franchi, finora, soltanto il Napoli non è riuscito a vincere.