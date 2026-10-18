Notte fonda Udinese: il Lecce domina, cala il tris e mette Runjaic sulla graticola

Il Lecce domina al Bluenergy Stadium e ritrova la vittoria grazie ai gol di Gaspar, N’Dri e Siebert. L’Udinese incassa il quinto ko consecutivo

Notte fonda per l’Udinese, travolta in casa da un Lecce che si impone 3-0 e interrompe la propria serie negativa. I salentini indirizzano la partita già nel primo tempo, passando in vantaggio al 12’ con Gaspar, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Gallo e a sfruttare la marcatura troppo morbida di Karlstrom. Al 33’ arriva il raddoppio di N’Dri, che deposita in rete dopo una serie di tocchi in area. I friulani faticano a reagire e rischiano di subire un passivo ancora più pesante: Davis spreca una grande occasione a porta praticamente vuota, Fatah colpisce la traversa e Okoye è costretto a diversi interventi per limitare i danni. Nel finale Geubbels manca un’altra opportunità, mentre Runjaic prova a cambiare l’inerzia della gara con tre sostituzioni all’intervallo.

Udinese in crisi, il Lecce cala il tris: Runjaic sotto pressione

La ripresa non cambia il copione. Al 60’ Piotrowski trova la rete che potrebbe riaprire la partita, ma il VAR annulla per fuorigioco. L’Udinese non riesce a sfruttare l’episodio e continua a concedere spazi, mentre Geubbels e Kaba sprecano altre occasioni per il Lecce. All’84’ Esteban centra il palo, ma due minuti più tardi arriva il colpo del definitivo ko: all’86’ Siebert approfitta di un grave errore di Piotrowski e firma il 3-0 con una conclusione sotto la traversa. Per i friulani è la quinta sconfitta consecutiva, un bilancio che evidenzia le difficoltà della squadra e alimenta i dubbi sul futuro di Kosta Runjaic. La posizione dell’allenatore finisce inevitabilmente sotto pressione dopo un’altra prestazione senza la reazione attesa.