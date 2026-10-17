Riscatto dopo il Real, la Roma tiene la scia dell’Inter: Genoa ko

La Roma si lascia alle spalle l’amara sconfitta in Champions League contro il Real Madrid e ritrova il successo in campionato, superando il Genoa per 2-0 allo stadio Olimpico. Una risposta importante per la formazione di Gian Piero Gasperini, chiamata a reagire dopo la delusione europea e alle prese con numerose assenze. Il tecnico giallorosso ha dato spazio a diversi giocatori meno utilizzati, trovando risposte incoraggianti soprattutto da Santiago Castro ed Emanuele Lulli, tra i protagonisti della serata.

Roma-Genoa 2-0, Gasperini ritrova il sorriso: Castro e Lulli rispondono presente

Il successo contro la squadra allenata dall’ex giallorosso Daniele De Rossi permette alla Roma di riprendere il proprio cammino in Serie A con rinnovata fiducia. Nonostante le assenze di elementi importanti come Dybala, Koné, Cristante, Svilar e Malen, Gasperini ha trovato nuove risorse all’interno della rosa. In particolare, Castro e Lulli hanno sfruttato l’occasione per mettersi in evidenza, confermando l’importanza delle alternative in una stagione caratterizzata da numerosi impegni. Una vittoria che restituisce entusiasmo all’ambiente romanista e consente di archiviare almeno in parte la delusione contro il Real Madrid.