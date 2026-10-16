Ufficiale Roma, Gasperini aggiorna sugli infortuni di Koné, Dybala e Cristante: il francese salta il Napoli!

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Roma, Gasperini aggiorna sugli infortuni di Koné e Dybala e punta al recupero di Cristante per la sfida contro il Napoli.

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, facendo il punto sulle condizioni degli infortunati dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Le principali preoccupazioni riguardano Manu Koné e Paulo Dybala, entrambi costretti a fermarsi durante la gara europea. Gasperini ha spiegato: “Koné ha fatto risonanza: lesione di primo grado, non troppo significativa, ma ci vuole il tempo che ci vorrà. Speriamo di recuperarlo per il Sassuolo. Dybala, nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio. Speriamo di recuperarlo settimana prossima”. Il centrocampista francese dovrà dunque osservare un periodo di recupero, mentre per l'argentino filtra maggiore ottimismo, pur restando da valutare i tempi del rientro.

Roma, Gasperini pensa già al Napoli: le condizioni di Cristante e le soluzioni a centrocampo

Nel corso della conferenza stampa, Gasperini ha fatto riferimento anche alla prossima sfida contro il Napoli, indicando l'obiettivo di recuperare Bryan Cristante per l'impegno contro gli azzurri. L'allenatore ha inoltre affrontato il tema dell'emergenza a centrocampo, aprendo alla possibilità di arretrare Lorenzo Pellegrini e di concedere spazio a Castro. Queste le sue parole: “Beh, sì data l'emergenza. lo può fare. Speriamo di recuperare Cristante già col Napoli. Castro è un ragazzo di valore, che ha fatto già il nostro campionato e anche molto bene. Sarà un'opportunità per lui”. La situazione degli indisponibili condizionerà quindi le scelte del tecnico nelle prossime settimane, con particolare attenzione alla gestione di Koné, Dybala e Cristante. Proprio il possibile recupero di quest'ultimo rappresenta un elemento da seguire in vista del confronto con la formazione di Massimiliano Allegri.