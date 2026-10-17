Ufficiale Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e De Rossi

Roma-Genoa, formazioni ufficiali: Castro guida l'attacco giallorosso, De Rossi sceglie Messias ed El Shaarawy alle spalle di Osmajic.

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Genoa, sfida valida per la settima giornata di Serie A, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Gian Piero Gasperini sceglie il 3-4-2-1 e affida il peso dell'attacco a Castro, sostenuto da Soulé e Mora. A centrocampo spazio alla coppia De Roon-Pisilli, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Balerdi, N'Dicka e Koulierakis. Dall'altra parte, Daniele De Rossi torna all'Olimpico da allenatore avversario e punta su Osmajic come riferimento offensivo, con Messias ed El Shaarawy alle sue spalle.

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Gasperini e De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, N'Dicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.