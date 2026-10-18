Ufficiale Udinese-Lecce, le formazioni: le scelte di Runjaic e Di Francesco

Situazioni simili e voglia di rialzarsi. L’Udinese ospita il Lecce in questa sfida dell’ora di pranzo della settima giornata di campionato. I friulani hanno 4 punti in classifica e sono reduci da quattro sconfitta consecutive con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite ufficiali. Stesso andamento per i salentini con la sola differenza che i giallorossi sono reduci da quattro ko di fila. La squadra di Di Francesco è il terzo peggior attacco della Serie A con sei reti realizzati in altrettante partite. Tre in più le marcature sigillate dagli uomini di Runjaic che di gol ne hanno invece subiti 13 contro i 12 degli ospiti.

Le scelte dei tecnici

Kosta Runjaic si affida a Davis al centro dell'attacco supportato alle spalle da Ekkelenkamp e Chakvetadze. In difesa davanti ad Okoye spazio a Solet, Alaba ed Ebosse mentre a centrocampo con Karlstrom gioca Zarraga con Vojvoda e Kamara come esterni. Risponde Eusebio Di Francesco con il 4-3-3 con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo davanti alla porta di Falcone. A centrocampo spazio a Ngom con Coulibaly e Maleh mezzali. In attacco Geubbels guida il tridente completato da N'Dri e Fatah.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.