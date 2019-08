A Marsiglia ci sarà Elmas, out Tonelli e Tutino vicini all'addio. ADL seguirà la squadra da vicino

Domani il Napoli volerà in Francia per sfidare il Marsiglia al Velodrome nel giorno dei 120 anni del club. Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma su Sigonfialarete, sul volo charter ci sarà anche Elijf Elmas, che ha già impressionato in allenamento per le doti tecniche ed agonistiche mentre non partiranno con la squadra i due calciatori in uscita, Lorenzo Tonelli e Gennaro Tutino. Soprattutto quest’ultimo già domani è atteso a Verona per firmare con l'Hellas. Non ci saranno i due giocatori mentre è atteso il presidente De Laurentiis.