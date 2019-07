ADL: "Questa settimana arriva Elmas! James? Secondo me non ce lo vogliono dare. Serve qualcuno che faccia gol, sarà agosto incandescente"

«Potrebbe essere la settimana della partenza di Marko Rog e dell’arrivo di Elmas? Vero!». Così Aurelio De Laurentiis a radio Kiss Kiss Napoli in un intervento insieme con Vittorio Sgarbi. «Se voglio comprare qualcun altro oltre James? Le carte si mischiano in continuazione. Preparatevi ad un mese di agosto incandescente. James? Secondo me non ce lo vogliono dare. Pepè? Ho fatto una grandissima difesa, ora serve qualcuno che faccia gol, senza contare i rigori. Milik è un grande attaccante perchè segna tanto senza segnare rigori»