Ancelotti in conferenza: "Meritavamo di vincere, il calcio è così. Quante occasioni, dispiace...."

Serata da dimenticare per il Napoli di Carlo Ancelotti che cade al San Paolo contro il Cagliari. A breve le considerazioni del tecnico dei partenopei in conferenza stampa.

Il Napoli ci ha provato in tutti modi: prevale la rabbia per la conclusione o per non aver trovato il gol? "C'è dispiacere, abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere, ma dobbiamo accettarlo, ma il calcio è questo e spesso non raccogli ciò che meriti. Meritavamo ampiamente la vittoria. Abbiamo trovato delle difficoltà a trovare spazio nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni, pali, palle uscite di niente. Di più penso non si poteva fare".

La convince la posizione di Lozano? "Credo che quella in cui ha giocato oggi sia la sua posizione migliore".

Sul primo tempo ed il cambiamento nella ripresa: "La costruzione a 3 prevedeva di liberare uno dei difensori, poi due centrocampisti perché pensavamo ad un Cagliari col trequartista, ma Rog era sui mediani e quindi siamo passati con Di Lorenzo più avanti e Callejon più dentro".

Cosa è accaduto con Koulibaly? "Non so cosa sia successo con l'arbitro, c'era nervosismo per il gol subito".

Sulle condizioni di Maksimovic e sulle parole da dire alla squadra? "Maksimovic ha preso un colpo, una botta alla coscia e non poteva continuare. Ma è solo un colpo. Alla squadra ho detto che dobbiamo essere obiettivi, ha fatto bene, ha avuto anche qualità nelle giocate. Gli ho detto che dobbiamo continuare così e che questa è la strada che ci porterà a provare ad ottenere successi quest'anno. Bisogna fare una valutazione oggettiva di quello che è successo sul campo, la valutazione della prestazione deve andare oltre il risultato".