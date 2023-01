Avv. Grassani: "Osimhen? Le irregolarità riguardano il Lille! E poi parliamo di una sola operazione..."

Mattia Grassani, legale esperto di diritto sportivo dei cui servizi spesso si serve il Napoli, ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato così

Mattia Grassani, legale esperto di diritto sportivo dei cui servizi spesso si serve il Napoli, ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato così: "L'indagine di Napoli è nata da una rogatoria che la procura francese ha richiesto poiché all'interno del Lilla erano stare riscontrate irregolarità molto rilevanti. Sono stati chiesti atti dalla magistratura francese e la magistratura italiana ha aperto d'ufficio un procedimento in terra nostrana. Per il momento è tutto fermo rispetto alla notizia dell'apertura di questa indagine.

La giustizia sportiva si è già occupata di questo caso respingendo il deferimento, eventuali nuove prove che dovrebbero emergere dalla Procura di Napoli non ne conosciamo. Al momento direi che il procedimento è in una fase embrionale. E poi riguarda una sola operazione, parliamo di un fenomeno economico di portata più ridotta rispetto ai procedimenti in corso in altre procure", le sue parole riportate da Gazzetta.it.