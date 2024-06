Clamoroso Kvara! L'agente e il padre annunciano: "Vogliamo andarcene da Napoli! La priorità è giocare la Champions"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del media georgiano Sport Imedi.

II procuratore georgiano ha dichiarato l'intenzione di cambiare club da parte del suo assistito: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”.

A parlare a Sport Imedi è stato anche il padre di Kvara, Badri Kvaratskhelia: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere. Ha lavorato con quattro allenatori diversi in due anni, questo mi preoccupa molto. Ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. Non ho parlato con Khvicha di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024".