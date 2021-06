De Paul-Atletico: si complica una cessione del Napoli

Rodrigo De Paul si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino dell'Udinese sembra essere prossimo a lasciare la Serie A e l’Italia per approdare in Liga.

NIENTE FABIAN - L’Atletico Madrid è vicino a mettere a segno il suo colpo di mercato, anche se l’obiettivo a centrocampo dei Colchoneros era originariamente Fabian Ruiz. Il club spagnolo, infatti l’anno scorso offrì quasi 50mln al Napoli per lo spagnolo, ma De Laurentiis rispedì la richiesta al mittente. Il club iberico in questa sessione di mercato ha così virato sull’argentino, scelta sicuramente più economica. Infatti De Paul, rispetto a Fabian, costa meno sia di cartellino (circa 35mln) che e d’ingaggio.

UNA PRETENDENTE IN MENO - Con De Paul all’Atletico Madrid viene meno una seria pretendente per Fabian Ruiz. Per il centrocampista azzurro restano in piedi ancora due piste spagnole: Barcellona e Real Madrid. Soprattutto i Blancos potrebbero essere il club più interessato visto l’arrivo sulla panchina madrilena di Carlo Ancelotti, grande estimatore di Fabian. Per ora però ancora nessuna offerta. Il Napoli attende e la cessione non sembra così scontata, anche se la scadenza del contratto (30 giugno 2023) è una spada di Damocle per il club di De Laurentiis.