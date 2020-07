Domani incontro con la nuova mezzala e il possibile erede di Callejon

Sogna la Champions e il Napoli, in questo momento, non può offrirgliela, ma le abitudini sono consolidate e questo lo sa, Rodrigo De Paul, che all'età di 26 anni sta per ritrovarsi al bivio della sua carriera. Udine gli ha dato la possibilità di crescere dopo la fugace esperienza di Valencia, l'argentino ha capito che l'Italia può essere il suo campionato, ci sta bene e vorrebbe restarci, ma servirebbe un'altra squadra dalla quale ripartire. Il Napoli è un'opzione atavica, un po' come l'Inter. Sarà l'estate buona?

Una cosa è certa: De Paul non è mai stato così completo. Oggi gioca ovunque, sa fare anche la mezzala, suda e si sacrifica, non è più solo il trequartista elegante che sa giocare solo palla al piede. In questi anni De Paul ha subito una trasformazione che l'ha reso giocatore universale, un tassello che per il Napoli potrebbe rivelarsi prezioso come esterno (magari al posto di Callejon) ma anche come interno di centrocampo. L'estate alle porte impone delle riflessioni. De Paul, domani avversario, potrebbe essere la pedina giusta per rinforzarsi dal centrocampo in poi.