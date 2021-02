"Eliminati dai cadaveri!", tifosi furiosi sui social e vola l'hashtag #GattusoOut

Dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League, nonostante la vittoria per 2-1 sul Granada, sui social i tifosi del Napoli si sono letteralmente scatenati. "Usciti contro una squadra di cadaveri", "come si fa ad uscire col Granada tra l'altro senza mezza squadra?", alcuni dei tweet che si ripetono. Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri, è uno dei più bersagliati dai sostenitori partenopei che in questi minuti stanno chiedendo a gran voce il suo esonero. Su twitter intanto vola di nuovo l'hashtag #GattusoOut