Empoli-Napoli 0-1, le pagelle: Kvara la decide, Lukaku va giù. Delusione Spinazzola, grinta Simeone

Caprile 6,5 - Risponde bene in avvio ad un destro al volo di Esposito. Bravissimo a scalciare su un sinistro di Pezzella. Sempre attento in uscita.

Di Lorenzo 6,5 - Deve tenere a bada un Pezzella in gran giornata. È stupendo il suo recupero in scivolata che tiene viva la palla che porta al rigore.

Rrahmani 6 - Vince lo scontro diretto con Colombo, giocando una gara ordinata e senza grosse sbavature.

Buongiorno 7 - È suo il primo pericolo alla porta dell’Empoli, con un colpo di testa su calcio d’angolo. Non viene mai passato,

Spinazzola 5 - Ci si aspettava maggiore spinta con la sua presenza, invece l’ex Roma non sfrutta l’occasione che Conte gli aveva concesso. Dal 61’ Olivera 6,5 - Entra benissimo in partita e si merita gli applausi dei compagni nel finale..

Anguissa 6 - Non trova la giusta posizione e soffre il passo di Anjorin. Nella ripresa si fa vedere maggiormente in pressione.

Gilmour 6,5 - Prova a giocare di prima, ma le azioni non sempre partono dai suoi piedi. Prende maggiormente le misure nella ripresa, in cui si va vedere anche per un tiro da fuori area.

McTominay 6 - Non è brillante come al solito, poi nella ripresa il Napoli cambia atteggiamento ed anche lui ne giova.

Politano 6 - In questa sua nuova versione, si fa vedere più in fase di contenimento che di spinta.

Kvaratskhelia 6,5 - Servito poco, anche per il poco sostegno di Spinazzola. Nel secondo tempo inizia meglio ed ha il merito di calciare un rigore perfetto, col pallone che pesava tanto. Dal 75’ David Neres 6 - Entra e fa ciò che gli chiedeva conte

Lukaku 5 - Ha tanti avversari che lo seguono, ma fatica molto a difendere i palloni che arrivano dalle sue parti. Male. Dal 61’ Simeone 6,5 - Entra e ci mette subito lo zampino nell’azione del rigore.

Conte 7 - Un brutto primo tempo del suo Napoli, all’intervallo come al solito arriva però l’effetto Antonio con una squadra che entra più concentrata in campo.